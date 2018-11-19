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أشرف صبحي يستجيب لبطل العالم في الكاراتيه بائع الكشري

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:08 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي
استجاب الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، لبطل العالم في الكاراتية سيد عواد، بعد أن اضطر لبيع الكشري داخل أحد المحلات من أجل القدرة على مصروفات الحياة.

وعلق صبحي في " تصريحات تليفزيونية ": أبطال مصر لابد من الوقوف معهم طوال حياتهم، وأنا أنتظرك يوم الأربعاء من أجل إنهاء تلك المشكلة".

وأوضح أنه تفاجأ بقضية سيد عواد الذي حقق كثيرا من أجل ارتقاء اسم الدولة المصرية، مضيفا أن أبطال الدولة المصرية لهم حقوق كثيرة ولابد من الحصول عليها.
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