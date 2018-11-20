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محافظات

الأحد.. فلوكس ضيف أمسية ذاكرة المسرح بأوبرا دمنهور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
جمالات الدمنهورى
ينظم مسرح دار الاوبرا بدمنهور امسية ثقافية تحت عنوان" ذاكرة المسرح " مساء يوم الاحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجارى تحت اشراف ورعاية الاستاذ الدكتور مجدى صابر رءيس دار الاوبرا المصرية

ومن جانبه اكد محمد ظريف مدير مسرح الاوبرا بدمنهور فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" ان هذه الامسية الثقافية تاتى فى اطار تنفيذ سلسلة امسيات ذاكرة الثقافة للنشاط الفكرى والثقافى بمشاركة فنان المسرح الكبير" فاروق فلوكس "مشيرا الى قيام الكاتبة الصحفية الكبيرة غادة الوكيل بادارة الامسية الثقافية والتى اعدتها امال سعد الدين

واوضح" ظريف" بان اهتمام دار الاوبرا باقامة الامسيات الثقافية على مسرح دمنهور يرجع الى شهرة محافظة البحيرة بانها مسقط راس عدد كبير من كبارىالادباء و المثقفين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر" الكاتب الصحفى يوسف القعيد ،والاديب المثقف عبد الوهاب المسيرى رحمه الله ،وكامل رحومة الاديب والمؤلف المعروب"
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