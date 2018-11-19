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برلماني: وزيرة الصحة لم تناقش معنا قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بفتح صندوق مثائل الأدوية وإلغاء تقييدها بـ12 مثيلا لكل عقار دوائي، لا نعلم الهدف منه. 

وأضاف "العرجاوي"، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن وزيرة الصحة كان عليها أن تعود إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ويتم مناقشة القرار مناقشة علمية جادة قبل تطبيقه، ولكن اتخذت القرار دون الرجوع للمجلس، لم تناقش هذا القرار مع لجنة الصحة بالبرلمان.

وأشار إلى أن الوزيرة عندما تأتى إلى المجلس تتحدث فى أشياء معينة، ولكن هناك طلب إحاطة مقدمًا وسيتم مناقشة هذا القرار.

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