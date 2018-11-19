ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دلالة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء إلى مؤتمر التنوع البيولوجي، قائلة:" الإلتزام السياسي يسهم بشكل كبير في الالتزام بأهداف خارطة الطريق للمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي".

وأضافت" فؤاد"، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم دمج موضوعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعدين في مختلف مجالات النقاش في مؤتمر التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: الدول المتقدمة صاحبة التمويل شاركت في المؤتمر بمنطلق مختلف بسبب تضررهم بيئيا، خاصة عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بقضايا البيئة بشكل مختلف.

وأكملت:" كافة وفود الدول المتقدمة بادرت بوضع أهداف قابلة للتنفيذ والقياس للاهتمام بالبيئة والتنوع البيولوجي" .
loading...

ترشيحاتنا

حبس زوج قتل زوجته خنقا لاكتشافه خيانتها

الأهلي: الخطيب يقيم في المستشفى 10 أيام.. ويشكر الجميع

أحمد موسى عن حضور تميم القمة العربية: سيكون مثل الكرسي اللي قاعد عليه

فيديوجراف.. نصف مليون سعودي يهددون السياحة التركية

سائحون لـ CNN: مصر آمنة والإعلام نشر صورة سلبية عن الأوضاع بها .. فيديو

أشرف صبحي يستجيب لبطل العالم في الكاراتيه بائع الكشري

الخطيب يغادر غرفة العمليات وينقل للعناية المركزة

إبراهيم حسن: بيراميدز يرفض المزايدة باسمه.. ولم نتفاوض مع أي لاعب حتى الآن

مواطنون عن الإعفاء الجمركي على السيارات: سيسهل عملية الشراء.. فيديو

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إجرائه جراحة في ألمانيا

غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

وزيرة البيئة: عقوبات على إلقاء القمامة في الشارع
وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو
سائحون لـ CNN: مصر آمنة والإعلام نشر صورة سلبية عن الأوضاع بها .. فيديو
شاهد.. لبنى عسل تدخل في نوبة ضحك على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟