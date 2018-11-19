وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دلالة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء إلى مؤتمر التنوع البيولوجي، قائلة:" الإلتزام السياسي يسهم بشكل كبير في الالتزام بأهداف خارطة الطريق للمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي".



وأضافت" فؤاد"، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم دمج موضوعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعدين في مختلف مجالات النقاش في مؤتمر التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتابعت: الدول المتقدمة صاحبة التمويل شاركت في المؤتمر بمنطلق مختلف بسبب تضررهم بيئيا، خاصة عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بقضايا البيئة بشكل مختلف.



وأكملت:" كافة وفود الدول المتقدمة بادرت بوضع أهداف قابلة للتنفيذ والقياس للاهتمام بالبيئة والتنوع البيولوجي" .

