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جامع: نقدم الدعم والتمويل لجميع المشروعات في مختلف المحافظات.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن التمويل ليس عقبة أمام رواد الأعمال، لافتة إلى أن التمويل متاح من خلال البنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "جامع"، خلال استضافتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، «التمويل سهل، والعقبة في صاحب المشروع نفسه»، موضحة أن المشكلة تمكن في تأهيل صاحب المشروع نفسه، مؤكدة أن الجهاز يعمل علي معالجة هذه المشكلة.

وتابع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيل أصحاب المشروعات، مؤكدًا أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يقدم الدعم والتمويل لكافة أنواع وجميع المشروعات في مختلف المحافظات.

واستطرد: «ممكن العميل يدخل الجهاز يقول عندي الفكرة وعندي الدراسة ومحتاج تمويل، نناقشه في المشروع ونتأكد من مصداقية كلامه علي أرض الواقع، في هذه الحالة سوف يتاح له التمويل من قِبل الجهاز أو توجيه لأحد البنوك التي يتعامل معها الجهاز».

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