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فن

صابر الرباعى يستعد لتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
أحمد البهى
استقر الفنان صابر الرباعى على تصوير أغنيتين بشكل مبدئى من ألبومه الجديد المقرر طرحه نهاية العام ، ويدرس حاليًا تصوير عدد أكبر من الأغانى ليصل عددها إلى 4 أغنيات .

ومن المقرر أن يتعاون " الرباعى" فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد فايز السعيد باسم منير .

كما سيقوم صابر الرباعى بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد الذى يضم عدد من اللهجات المصرية والخليجية واللبنانينة والتونسية .
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