صابر الرباعى يستعد لتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد

استقر الفنان صابر الرباعى على تصوير أغنيتين بشكل مبدئى من ألبومه الجديد المقرر طرحه نهاية العام ، ويدرس حاليًا تصوير عدد أكبر من الأغانى ليصل عددها إلى 4 أغنيات .



ومن المقرر أن يتعاون " الرباعى" فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد فايز السعيد باسم منير .



كما سيقوم صابر الرباعى بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد الذى يضم عدد من اللهجات المصرية والخليجية واللبنانينة والتونسية .

