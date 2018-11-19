طلاب بمدرسة يهودية يحتجون على إسرائيل عن طريق الركوع

أعرب طلاب الفرقة التاسعة في مدرسة"هرتسليا" اليهودية بمدينة كيب تاون الأفريقية عن رفضهم لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر الركوع أثناء تأديتهم للنشيد الوطني"هاتكفا".



وبحسب صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية، أثارت هذه القضية عاصفة كبرى، حيث كشفت عن وجود صراعات داخلية حول مستوى الدعم لإسرائيل، والجالية اليهودية في جنوب أفريقيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدير المدرسة "جيف كوهين" أرسل خطابا عبر البريد الإلكتروني إلى أولياء أمور جميع الطلاب، ذكر فيه أن الاحتجاج خلال حدث رسمي كان غير مناسب، وأظهر تجاهلًا صارخًا وسافرًا لروح المدرسة، ووفقا له قررت المدرسة تنفيذ عقاب لهذا الفعل.



وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السبب الذي دفع الطلاب للركوع، هو شعورهم بالإجبار على الوقوف وتأدية النشيد الوطني، حيث إنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك بسبب معتقداتهم، فهم يفقدون حرية التعبير عن الرأي، فالكل مجبور على الرؤية بعين إسرائيل، فحتى المدرسة تقوم بتدريس جانب واحد فقط من الصراع (الإسرائيلي-الفلسطيني) من وجهات النظر المؤيدة لإسرائيل فقط.



وأدت القضية إلى ردود فعل عنيفة داخل المجتمع اليهودي، حيث تم إرسال العديد من رسائل الدعم، برئاسة "خريجي المدارس الذين يدعمون حرية الفكر والتعبير السلمي عن المقاومة" إلى الطلاب.



ودعا الموقعون على هذه الخطابات من إدارة المدرسة سحب العقوبة، باعتبارها "خيانة لأفضل قيم التقليد اليهودي وانتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية في حرية التعبير والرأي"، فيما عارض العديد فعلهم، وطالبوا بترحيلهم.



لم تكن هذه المرة الأولى التى تحدث فيها احتجاج بالركوع أثناء تأدية النشيد الوطني، فقد سبق للاعب كرة القدم الأمريكية الشهير"كولين كابرنيك" فعل ذلك عام 2016، احتجاجا على عنف الشرطة ضد مجتمع "البشرة السوداء"، وتمت معاقبته بمنعه من خوض مباريات الدوري للأبد.

