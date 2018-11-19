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فن

وفاة جدة المطرب اللبناني سعد رمضان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:02 م
صدى البلد
سعيد فراج
نعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات جدة الفنان اللبناني سعد رمضان التي وافتها المنية اليوم الأثنين، وقدمت الشركة الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

ولم يتم الكشف عن موعد الجنازة أو تلقي العزاء بعد أن فُجع سعد رمضان بموت جدته، وتلقى العديد من المواساه بتعليقات الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال سعد رمضان الفنية، طرحه ألبوم "ما بعرف"، الذي ضم 12 أغنية متنوعة، تعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم "علي المولى وفضل سليمان وجيمي وعمر الصباغ وصلاح الكردي".
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