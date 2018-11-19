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الصيادلة: حقنا العادل القصاص بعد مقتل أحمد طه بالسعودية..فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
البهى عمرو
تقدم الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بخالص التعازي لأسرة الدكتور الصيدلي المصرى أحمد طه، الذي قتل على يد أحد المواطنين بالسعودية.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن هناك مجهودات قوية تمت من المسؤولين وأكد أنه تم القبض على المتهم.

وأشار إلى أن النقابة و وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم و سفير مصر بالسعودية يتابعون الوضع، وكشف القضية قيد التحقيقات معلقًا .. مش هنسكت إلا لما ناخد القصاص.. حقنا العادل القصاص».
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