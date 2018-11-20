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موجز الأخبار.. السيسي يتبادل التهاني مع قادة العالم.. وغادة عادل تنهمر بالبكاء لهذا السبب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:55 ص
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من أبرز هذه الأخبار، تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهانئ مع قادة العالم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحضور ولي العهد السعودي قمة العشرين الاقتصادية بالأرجنتين.

ونشر الموقع ايضًا مقطع فيديو يُظهر الفنانة غادة عادل وهي تنهمر بالبكاء، بعد أن غازلتها مقدمة أحد البرامج، قائلة: "عنيكي حلوة"، فأنهمرت غادة في البكاء وقالت: "مبحبش حد يقولي عنيكي حلوة".
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