المدير الإقليمى لـ روس اتوم: الطاقة النووية منعت انبعاث 56 مليار متر مكعب من الكربون

قال اليكسندر المدير الاقليمى لشركة روس اتوم بالشرق الاوسط، خلال كلمته بالمركز الثقافى الروسى إن ظاهرة الاحتباس الحراري موجودة بالفعل وقد حان الوقت لفعل شيئا حيالها، مؤكدا حسب البيانات ان مستويات البحار في العالم قد ارتفعت بأكثر من 20 سنتيمتر ، منذ 1870.



وأضاف "اليكسندر"، خلال كلمته قبل عرض فيلم تسجيلى عن تاثير تغير المناخ ، ان متوسط درجة الحرارة علي سطح الارض شهد ارتفاعا قدره 1.1 درجه مئوية أواخر القرن التاسع عشر، مؤكدا أن معظم ظواهر الاحتباس تعود إلي العقود الثلاثة ونصف الماضية.



واشار انه علي مدى 46 من السنوات الماضية استطاعت الطاقه النووية ان تمنع اطلاق 56 مليار طن من انبعاثات الكربون ، وهذا يعادل عامين من استهلاك الطاقة العالمى بالمعدلات الحالية، توفر قدرات الطاقة النووية الحالية ما فوق مليار طن من انبعاثات الكربون سنويا ، علي سبيل المثال فأن جميع غابات الكوكب تستهلك مليارين ونصف مليار طن من غاز ثانى اكسيد الكربون سنويا.



واكد اليكسندر ان الطاقة النووية مع الطاقة المتجددة يمثلان المربع الأخضر لانتاج الطاقة القادرة علي إنقاذ هذا الكوكب .



وإننا جميعا نعمل بشكل مستمر لزياده القبول العام لقطاعنا ودفعه للامام من أجل اكثر نظافه واستدامه للاجيال القادمة ، وفخور أننا جميعا تحرز تقدما إيجابيا في هذا المجال.



ولهذا السبب نحن ندعم انشاء مشروع نووى , حيث تسعي روس أتوم إلي تحدي المفاهيم النوويه السائدة وتقديم الوجه الحقيقي لها كمصدر نظيف وأمن للطاقة إلي جانب طاقة الرياح والمائيه الشمسية ،



ودعا اليكسندر قائلا علينا ان نلفت إلي ازمه الاحتباس الحراري العالمى وان نعرض التأثير الضار الذي تحدثه انبعاثات ثانى اكسيد الكربون المتولدة من مصادر الطاقه الكربونية علي كوكبنا.

ولذاوضعنا هدفين اولهما: زياده الوعى بوفرة جمال الطبيعه الذي يقدمه هذا الكوكب في الوقت الحالي سواء في روسيا او في أنحاء العالم علي كوكبنا و التى سيتم عرضها في سلسلة كتابية من هذا المشروع .



ثانيا : تلك البيئات الحقيقة قد تصبح قريبا ضحية للاثار المدمرة للنشاطات البشرية.