مستشار وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تسابق 700 طالب في 6 مجالات

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة، إن المعهد سيطلق مسابقة الجوالين والجوالات لطلاب المعاهد العليا، وذلك يوم الجمعة المقبلة.



وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المسابقة تشمل مجالات كشفية، فنية، ثقافية، دينية، رياضية، والروح التعاون والمظهر، وذلك بداية من يوم 23 نوفمبر، وحتى 4 ديسمبر القادم.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن المعهد سيستقبل 250 طالبة بداية من يوم 23 نوفمبر، ولمدة 4 أيام، وبعد انتهاء مسابقات الطالبات سيتم استقبال الطلاب الجوالين، وعددهم 450 طالب من طلاب المعاهد العليا.