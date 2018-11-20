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محافظات

محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
قوافل سكانية
قوافل سكانية
زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه تم تنظيم عدد من القوافل السكانية الشاملة بالتعاون المشترك بين المجلس القومى للسكان وجمعية منار السبيل بقرية السنانية لخدمة المواطنين بمختلف انحاء المخافظة. ومختلفة الانشطة التى تخدم المواطنين ومن النقرر تنظيمها بشكل مستمر.

مضيفة ان اخر تلك القوافل كانت امس الاثنين و نجحت القافلة فى عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد 66 مواطن وكذلك توقيع 282 كشف طبى بتخصصات العظام، الباطنة، الأطفال، أمراض النساء و تنظيم الأسرة بالإضافة إلى توفير أدوية لعدد 23 روشتة طبية بمشاركة المجتمع المدني.

واضافت عوض انه تم عقد عددا من الندوات عن التربية السليمة وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية و التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و خدمات الخط الساخن 125 لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل مشاكل المواطنين بصورة فورية، فضلا عن عرض عددا من فرص عمل بالقطاع الخاص بالتعاون مع مديرية القوى العاملة.
محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين
محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين
محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين
محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين
محافظ دمياط: قوافل سكانية مستمرة لخدمة المواطنين
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