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فن

فيلم The Grinch يحقق 152 مليون دولار إيرادات

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
استطاع فيلم The Grinch ان يحقق إيرادات بلغت 152 مليون دولار منذ طرحه في 9 نوفمبر الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من بطولة بيندكت كامبرباتش، ومن إخراج يارو تشينى وسكوت موسيير، ومن تأليف مايكل ليسيور، وتومي سويردلو، الفيلم مستوحى من كتاب الدكتور سيوس، وتدور احداثه حول قصة فنان كوميدى يذهب فى مهمة سرقة أثناء فترة عيد الميلاد، لكن تحدث العديد من المفارقات التى تغير قلبه حيث يقع فى حب فتاة.

"بيندكت كومبرباتش" المرشح لجائزة الأوسكار هو من قام بتجسيد الشخصية الأساسية للفيلم والذى يدعى "جرينتش" الشهير الذى يعيش حياة انفرادية داخل كهف على جبل، مع كلبه الوحيد المخلص "ماكس".
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