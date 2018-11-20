الرجالة مابقتش زي زمان.. سر تغير صفات الشهامة والرجولة

كنا نسمع أن الرجل زمان كان يتصف بالشهامة والجدعنة والمروءة خاصة مع المرأة فعندما تسير فى الشارع لا يغازلها بل يتصدى لمن يحاول مضايقتها، ولايسمح لامرأة بالإنفاق عليه، ويقوم بأداء دوره فى تربية أبنائه ورعاية والديه على أكمل وجه، ولا يستطيع الجلوس فى المواصلات وهناك رجل كبير فى السن أو امرأة واقفة.. مع الأسف أصبحت كل هذه التصرفات نادرة الحدوث فى زمننا المعاصر، فما السبب؟





قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، استشارى نفسى، إن رغبة المرأة فى المساواة بين الرجل من أكثر الأمور التى جعلته يتراجع عن جزء من الأمور التى يقدمها لها وفى مقدمتها الرعاية والمسئولية الاجتماعية والاقتصادية فأصبح الكثيرون يطالبون المرأة بالمساهمة فى نفقات المنزل بل تطور الأمر مع البعض حيث أصبح ينظر لها نظرة الخصم أو العدو يريد الانتصار عليه والثأر منه.





وأضافت "أسماء" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن العلاقة بينهما تكامل وليست صراعا .. وهذا لايعنى إلغاء عقلها وفكرها وتقليص دورها وجعلها قاصرة على الأعباء المنزلية لكن مع الأسف بعض الرجال يعتبرون أن هذه الحقوق لاتستحقها المرأة ، وهذا ناتج عن رغبة الرجل الشرقى فى التسلط على المرأة والشعور بالتميز عنها من خلال قهرها والشعور بضعفها.. وعلى هؤلاء العلم ان كلاهما متميز عن الاخر وطبيعتهما مختلفة لكنهم سواء فى الإنسانية.





وأشارت "أسماء" إلى ان من أبرز الأشياء التى ساهمت فى انتشار هذه الظاهرة هى سوء التربية حيث تعود الرجال فى كثير من البيوت على أن الأم تقوم برعايته والأخت فالجميع فى خدمته وهو لايقدم أى شئ وأحيانا نجد ان التدليل يأتى من قبل الام فالولد سند لكن مالاتعلمه أن من تعود على الأخذ لن يقدر على تقديم الدعم والعطاء وقت الاحتياج له، بل وينعكس هذا الأمر على حياته الأسرية والعمل ويتسم باللامبالاة وعدم ادراك معاناة المرأة فى تحمل الاعباء المادية والاسرية معا، فنجد أن المرأة تعمل وتكد والرجل يجلس فى المنزل او يلهو مع أصدقائه ويستم بالكسل واللامبالاة .





منوهة أن هناك بعض الصفات النفسية والسمات الشخصية تسببت فى ظهور هذه الأمور منها الأنانية والغرور أو المرور بصدمة عاطفية أو مشاركة احد الاقارب او الاصحاب الذين مروا بتجربة تركت أسرا نفسيا سيئا عن المرأة.



