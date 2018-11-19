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مرأة

تعرف على ما يحتاجه مريض السرطان من عائلته

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:34 م
تعرف على ما يحتاجه
تعرف على ما يحتاجه مريض السرطان من عائلته
آية التيجي
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم أستاذ الأورام بجامعة المنصورة ووكيل لجنة الصحة بمجلس نواب مصر، إن دعم مريض السرطان أمر هام للغاية، ويجب أن يتكاتف كل أفراد الأسرة لكي يساندوا مريض السرطان، ولكي لا يشعر بأنه يواجه المرض بفرده.

وأضافت عبد الحليم في تصريحات لـ"صدی البلد" الإخباري، أن التوعية لا تكون بالاكتشاف المبكر فقط، ولكن يجب أن تكون هناك توعية تجاه المشاركة والمساندة لمريض السرطان.

وأكدت عبد الحليم أن من أهم المشاكل التي نجدها بين مرضی السرطان هي المشاركة بين الزوج والزوجة أو الأبناء لآبائهم، حيث إنها تكون مشاركة سامية، وتهدف إلی كيفية تقديم يد العون لمرضی السرطان من الأسرة الأقربين لهم.
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