بص في المراية يثير غضب الأطباء والبرلمان.. مطالب للأعلى للإعلام بوقف الإعلان.. وخبراء: معارضوه يدفنون رؤوسهم في الرمال

سامى عبد العزيز: بص فى المراية ظاهرة موجودة ولا أقبل بدفن رؤوسنا فى الرمال

حسن مكاوى: يجب وجود جهة رقابية على الإعلانات من الابتذال وتأثيرها على الذوق العام

أحمد سمير: نوقف الإعلانات المضللة والضارة بالمستهلك

اعترض مجلس النواب مؤخرا على الحملة الإعلانية التي انطلقت تحت عنوان "بص فى المراية" معتبرينه مسيء للأطباء، كما طالبت نقابة الأطباء خلال خطاب رسمي للأعلى للإعلام بوقف الإعلان.وتعتبر الإعلانات الوسيلة بين المنتج والمستهلك لمعرفة السلعة المعلن عنها، وهناك الكثير من معدومى الضمير يقومون بالتضليل والإعلان عن فوائد غير موجودة بالمنتج أو بيع منتجات بدون تراخيص وهو ما يتصدى له جهاز حماية المستهلك.وتم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 12 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت ان المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها وكان آخرها الإعلان الشهير "لو راجل كل".وعلى الجانب الآخر هناك بعض الإعلانات المضللة للعقول بأفكارها وتخدش الحياء والذوق العام مثل إعلان" الدوندو" الشهير الذى كان متضمنًا إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام "لفظ" بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان وكذلك الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم مما أدى لوقفه، وأيضًا إعلان أبلة فاهيتا الذى أثار ضجة واتهمه البعض باستخدام الإيحاءات الجنسية والسياسية.وعلق دكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة على اعتراض مجلس النواب على إعلان "بص فى المراية" بأن الظاهرة موجودة فى المجتمع بالفعل ولا يجب تجاهلها ودفن رؤوسنا فى الرمال.وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن القائمين على الإعلان وضحوا أن من يقوم بهذا الفعل شخص واحد وليس جميع الأطباء، وأرى أن الإفصاح عن هذه الظاهرة لصالح المجتمع وليس ضده.وأكد أن هناك الكثير من الإعلانات الخادشة للحياء تظهر على الفضائيات وهذا ليس فى صالح المعلن، لأن الناس تكره المنتج تبعًا لكرهها للإعلان فيجب أن تأتى الرقابة من المُعلِن.وفى نفس السياق علق دكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام سابقًا على اعتراض مجلس النواب على إعلان "بص فى المراية" بأن وظيفة الإدارة الرقابية هى كشف الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة، وليست ضمن وظائفهم التطرق لمثل هذه الإعلانات.وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد: المشكلة عندنا لا يوجد أى جهة تراقب الإعلانات، لكن عندما يكون الإعلان عن سلع بها تضليل يقوم جهاز حماية المستهلك برصدها ويوجهها للجهة الخاصة للتحقيق مع القائمين على الإعلان.أكد ضرورة وجود جهة رقابية على الإعلانات من الابتذال أو تأثيرها على الذوق العام، مؤكدًا أن القنوات لا تراجع الإعلانات يهمها الربح فقط.قال اللواء أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك معلقًا على إعلان "بص فى المراية " بأن مثل هذه الإعلانات يختص بمتابعتها المجلس الأعلى للإعلام.وتطرق للحديث عن دور جهاز حماية المستهلك فى حماية المواطنين من الإعلانات الوهمية قائلًا نقوم بمتابعة الإعلانات المضللة التى يدعى فيها المعلن أن منتجه يقوم بأشياء غير حقيقية والأمثلة كثيرة لمثل هذه السلع.وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد نقوم أيضًا بمتابعة التصاريح الخاصة والتأكد من صحتها من وزارة الصحة أو مجلس الطفولة والأمومة إذا تطلب الأمر ذلك، ورصد أى مخالفات على قانون حماية المستهلك أو أى ممارسات ضارة بالمستهلك.وأكد أن وجود جهة مختصة بالرقابة على جميع أنواع الإعلانات لن يجدى لأن كل جهة تختص بجزء تعمل به بكفاءة .