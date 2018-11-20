طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

طرحت الشركة المنتجة لفيلم " Aquaman" البرومو الرسمى والاخير تمهيدا لعرضه فى ديسمبر المقبل.



والفيلم يشارك فى بطولته جيسون موموا، وامبر هيرد، ويليام ديفو، والنجمة العالمية نيكول كيدمان، استعدادًا لطرحه تجاريًا خلال شهر ديسمبر المقبل.



وتدور أحداث الفيلم حول شخص يمتلك قوة خارقة وهي التنفس تحت الماء والتحدث إلى الحيوانات المائية نظرًا لكونه أحد سكان مدينة أطلانطس المفقودة تحت الماء، في محاولة منه لإنقاذ مملكته من أشرار عده، والفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 160 مليون دولار، وتم تصوير الفيلم بالكامل ما بين استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.