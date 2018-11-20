ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بريطانيا تبني ناطحة سحاب زجاجية فريدة على شكل زهرة التوليب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
تعتزم شركة معمارية بريطانية بناء ناطحة سحاب بقمة زجاجية مكونة من 12 طابقا على شكل زهرة التوليب تطل على لندن على ارتفاع 1000 قدم وسيطلقون على الناطحة التي تعد ثاني أطول بناء في لندن اسم (توليب).

وأوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين أن زوار الناطحة سوف يتمكنون من ركوب كبسولات زجاجية خارج المبنى تدور 360 درجة ضمن دائرة عمودية على ارتفاع 1000 قدم.

وستضم الناطحة مطاعم تسمح باستيعاب 1500 شخص، وسيتم بناؤها بجوار برج "جريكن" الذي يبلغ ارتفاعه 590 قدما والذي تم تصميمه في عام 2003 من قبل الشركة ذاتها "فوستر بارتنرز للهندسة المعمارية".

وسيحظى زوار ناطحة السحاب بميزة فريدة من نوعها بمشاهدة 360 درجة فوق لندن عبر قمتها الزجاجية، والتي تتميز بالجسور، إلى جانب عروض تفاعلية ومحادثات من الخبراء حول تاريخ العاصمة.

وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم الخطط إلى شركة مدينة لندن اليوم بعد عام من المناقشات، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في البناء عام 2020، الذي يأمل المطورون في جذبه مليون زائر.

وقال السير نورمان فوستر، مؤسس شركة فوستر بارتنرز: "يقدم هذا البرنامج فوائد كبيرة للزوار والسكان في لندن كمعلم ثقافي واجتماعي مع مصادر تعليمية لا نظير لها للأجيال القادمة".

سيكون فندق توليب أطول بقدم واحد فقط من بناء أونيشافت التي تقوم بتنفيذه شركة إريك باري للهندسة المعمارية والذي يجري بناؤه في مكان قريب، والذي كان عند الحد الأعلى المسموح به للأبراج في منطقة سكوير مايل حتى لا يؤثر على حركة الطيران في مطار مدينة لندن، ولكن يمكن أن يكون تيوليب الآن أعلى هامشيا بفضل طبقة سميكة جديدة من الأسفلت أضيفت إلى مدرج المطار.

وقال المطورون إنهم عقدوا بالفعل عشرات الاجتماعات مع مسؤولين في التخطيط كانت "مثمرة ومثيرة"، ومن المتوقع أن يكون موعد الافتتاح عام 2025 إذا مضت الأمور وفق ما هو مُخطط.
loading...

ترشيحاتنا

شيطان الإنس يقبض روح خالته وزوجها

عاشت عاشقة وماتت مخلصة.. حكاية فرنسية أوصت بدفنها بجوار المقابر الفرعونية في الأقصر

مدرب الوصل يوجه رسالة إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة الأهلى

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إجرائه جراحة في ألمانيا

لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

أسرة شاهيناز طه تقيم عزاءها الأربعاء

روجينا تنشر صورة مع أحمد زاهر: حمدالله على سلامتك

السفارة السعودية بالقاهرة تنشر فيديو لزيارة الملك فاروق للمملكة سنة 1946

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

طلاب بمدرسة يهودية يحتجون على إسرائيل عن طريق الركوع

محمد صلاح أحد صفقات ميسي في الميركاتو الشتوي لـ برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟