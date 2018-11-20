ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: تحويلات المصريين بالخارج لا تقل أهمية عن السياحة وقناة السويس

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد مورد أساسي من موارد الدولة، وتعتمد عليه الدولة بشكل كبير، إذ يمثل أهمية بالغة للاقتصاد المصري.

وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن ازدياد تحويلات المصريين بالخارج إلى 5.9 مليار جنية، نتجت عن الاستقرار الكبير الذي شهده الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا بأن هذه الزيادة ستستمر وترتفع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن التحويلات الخارجية، رافد مهم لخزينة الدولة، لا يقل أهمية عن موارد قناة السويس والسياحة والصادرات التي تقوم بقوم بها مصر.

كان البنك المركزى، قد أعلن، الأحد الماضي، عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق نمو قدره 300 مليون دولار بزيادة قدرها 20%.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك الزيادة انعكست خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتحويلات المصريين بالخارج مسجلة 5.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.8 مليار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
loading...

ترشيحاتنا

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

غادة والي: افتتاح 70 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.. 2 ديسمبر

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو

أسرة شاهيناز طه تقيم عزاءها الأربعاء

إلهان عمر: نحضر لمنع حظر الحجاب داخل الكونجرس

قرينة الرئيس: سعدت بالنماذج الناجحة والملهمة في منطقة ريادة الأعمال بمنتدى الشباب.. صور

لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

مونيكا تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بـ كلينتون.. إف بي آي جندتها للإيقاع بالرئيس

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلا شيحة: وأنا صغيرة كان اسمى غريب لكل اللى بيقابلني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟