نائب: تحويلات المصريين بالخارج لا تقل أهمية عن السياحة وقناة السويس

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد مورد أساسي من موارد الدولة، وتعتمد عليه الدولة بشكل كبير، إذ يمثل أهمية بالغة للاقتصاد المصري.



وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن ازدياد تحويلات المصريين بالخارج إلى 5.9 مليار جنية، نتجت عن الاستقرار الكبير الذي شهده الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا بأن هذه الزيادة ستستمر وترتفع خلال المرحلة المقبلة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن التحويلات الخارجية، رافد مهم لخزينة الدولة، لا يقل أهمية عن موارد قناة السويس والسياحة والصادرات التي تقوم بقوم بها مصر.



كان البنك المركزى، قد أعلن، الأحد الماضي، عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق نمو قدره 300 مليون دولار بزيادة قدرها 20%.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك الزيادة انعكست خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتحويلات المصريين بالخارج مسجلة 5.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.8 مليار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.