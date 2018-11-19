نقيب الفلاحين: التأخر في معالجة أزمة زراعة الفول أدى إلى زيادة أسعاره

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التأخر فى معالجة أزمة زراعة الفول، والمبيدات الضعيفة فى مقاومة الأمراض تسببت فى خوف الفلاحين من زراعة الفول.



وتابع "أبو صدام" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "dmc"،: "سعر الطن وصل لـ22 ألف جنيه، وسياسة الاحتكار والاستيراد تسببت فى غلاء الأسعار، لافتا إلى أن الإنتاج المحلى من الفول لا يغطي سوى 20% من احتياجاتنا".



وأشار إلى أن عام 2000 كان الإنتاج المحلى يغطى احتياجاتنا بنسبة 100%، ولا نعود إلى ذلك إلا بمكافحة أمراض الفول وتوفير المبيدات القادرة على تحسين الزراعة".