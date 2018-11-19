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شلل نصفي ومرض نفسي ورجل مسن مأساة أسرة مصرية تأمل في توفير شقة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
حسام الحارتي
عرضت فضائية "one"،فيديو لسيدة تعاني من أزمة صحية كبيرة " شلل" ، وابن مريض نفسي ، بالإضافة إلى أب كبير السن ولا يستطيع التحرك والعمل .

وفي لحظة قاسية اجهشت السيدة في البكاء قائلة :" هطرد من الشقة اللي أنا فيها والشتاء جه وأنا عايزة أوضة ليا أنا وجوزي وابني بس ".

وفي لفتة إنسانية استجابت المهندسة أمل صبحي، رئيس قطاع تنمية موارد مصر الخير ووعدتها بتوفير منزل لها في القريب العاجل معلقة " نحن على أتم استعداد لتوفير شقة له بمدينة 6 أكتوبر وإذ لم تلائمها سنبحث عن أخرى ".




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