عضو مجلس الأطباء: محضر باسم المستشفى لضمان حق الطبيب

قال الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، للأسف الشديد يتكرر مسلسل الاعتداء علي الأطباء في المستشفيات العامة، دون اتخاذ إجراءات فورية مشددة، مضيفا أن حالة الاعتداء علي طبيب بمستشفي بولاق الدكرور ليست الأخيرة.





وأكد "التوني"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النقابة طالبت في 2012 بوجود شرطة للمنشآت الصحية لضمان عدم التعدي علي الاطباء اثناء عملهم وعدم تخريب المستشفي، وذلك علي غرار وجود شرطة المسطحات المائية والكهرباء وغيرها.





وأوضح التوني، أن اول إجراء يتخذ في حالات التعدي هو عمل محضر عن طريق مدير المستشفى باسم المؤسسة ويكون الطبيب أحد المشاركين فيه ، موضحًا أن في حالة تقدم الطبيب بنفسه يتم اتخاذها علي محمل شخصي ويقوم المتعدي بعمل محضر هو الآخر وفي النهاية يجبر الطبيب علي التصالح.





وأضاف أن النقابة تعرض الطبيب للمساءلة عندما يقدم محضر باسمه ضد المتعدي لأنه يضيع حقه، مضيفًا أن علي الفور يتم ذهاب الشؤون القانونية للنقابة الفرعية التابع لها المستشفي لاتخاذ الاجراءات الأزمة.



