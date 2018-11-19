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ديني

أحمد كريمة: إنكار الاحتفال بمولد النبي بدعة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:31 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بمولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- جائز شرعًا.

ووجه «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» المُذاع على فضائية «LTC TV» رسالة لمن ينكرون الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا: «من يقولون ذلك هم بدعة، لأنهم لا يفهمون التشريع الإسلامي، فالاحتفال بالمولد النبوي من المصالح المرسلة».

وطالب العالم الأزهري، بجعل يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدًا، منوهًا بأـن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما سُأل عن سبب صيامه يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، مستدلًا بحديث أنه كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- «يصَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، فلما سئل عن السبب فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوَّةُ».

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