أحمد كريمة: إنكار الاحتفال بمولد النبي بدعة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاحتفال بمولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- جائز شرعًا.



ووجه «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» المُذاع على فضائية «LTC TV» رسالة لمن ينكرون الاحتفال بالمولد النبوي، قائلًا: «من يقولون ذلك هم بدعة، لأنهم لا يفهمون التشريع الإسلامي، فالاحتفال بالمولد النبوي من المصالح المرسلة».



وطالب العالم الأزهري، بجعل يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عيدًا، منوهًا بأـن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما سُأل عن سبب صيامه يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه، مستدلًا بحديث أنه كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- «يصَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، فلما سئل عن السبب فَقَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوَّةُ».



