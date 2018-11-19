ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طريق الموت.. القوصية - أسيوط حوادث متجددة وضحايا أبرياء

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الرحمن سرحان
يشهد طريق القوصية_أسيوط، حادثًا جديدًا يوميًا، يودي بحياة فرد أو إصابة آخر، نتيجة عدم وجود بلدورات تفصل بين طريق الذهاب والعودة، فضلًا عن ضيق الطريق.

مأساة كبيرة تظهر من حديث النائب الأسيوطي، إبراهيم نظير، في روايته لـ "صدى البلد"، وهو يحكي معاناة أهل أسيوط من سوء طريق القوصية، قائلًا:" كل يوم بنشوف حادث شكل، فمن بين أيام السنة الـ 365، هناك تقريبًا 360 حادثًا".

وفي استغاثة للحكومة، ناشد نائب أسيوط وزراة النقل بسرعة إصلاح الطريق وتوسيعه لـ 6 م، على أن تأخذ هذه الزيادة من الناحية الشرقية للطريق، والتي تعد ملكًا للدولة.

غير أن وزارة النقل لم تكترث لمطالبه، بداعي التكلفة العالية التي تصل إلى مليار جنية، على حد قولها، وهو ما نفاه إبراهيم نظير، الأمر الذي دفع النائب، بعد هذا التهميش، إلى التوجه بتقديم طلب إحاطة لوزارة الصحة، لحصر الحوادث والوفيات التي تمت على طريق القوصية، منذ يناير 2017 وحتى الآن.
loading...

ترشيحاتنا

بلطجية يعتدون على ضابط شرطة وزميلته بشكل وحشي.. فيديو

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو

أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد

سيد مرسي.. حكاية المكوجي الذي أصبح أشهر شعراء الأغنية في مصر

مفتي الجمهورية: المتطرفون استخدموا آية من القرآن وسموها السيف

طريق الموت.. القوصية - أسيوط حوادث متجددة وضحايا أبرياء

روجينا تنشر صورة مع أحمد زاهر: حمدالله على سلامتك

الكاف يدرس نقل مقره من 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب إلى القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو
متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟