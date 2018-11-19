طريق الموت.. القوصية - أسيوط حوادث متجددة وضحايا أبرياء

يشهد طريق القوصية_أسيوط، حادثًا جديدًا يوميًا، يودي بحياة فرد أو إصابة آخر، نتيجة عدم وجود بلدورات تفصل بين طريق الذهاب والعودة، فضلًا عن ضيق الطريق.



مأساة كبيرة تظهر من حديث النائب الأسيوطي، إبراهيم نظير، في روايته لـ "صدى البلد"، وهو يحكي معاناة أهل أسيوط من سوء طريق القوصية، قائلًا:" كل يوم بنشوف حادث شكل، فمن بين أيام السنة الـ 365، هناك تقريبًا 360 حادثًا".



وفي استغاثة للحكومة، ناشد نائب أسيوط وزراة النقل بسرعة إصلاح الطريق وتوسيعه لـ 6 م، على أن تأخذ هذه الزيادة من الناحية الشرقية للطريق، والتي تعد ملكًا للدولة.



غير أن وزارة النقل لم تكترث لمطالبه، بداعي التكلفة العالية التي تصل إلى مليار جنية، على حد قولها، وهو ما نفاه إبراهيم نظير، الأمر الذي دفع النائب، بعد هذا التهميش، إلى التوجه بتقديم طلب إحاطة لوزارة الصحة، لحصر الحوادث والوفيات التي تمت على طريق القوصية، منذ يناير 2017 وحتى الآن.