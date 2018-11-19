أعراض إصابتك بالتهاب المرارة

المرارة هي عبارة عن عضو صغير على شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد، كما أن الالتهاب في المرارة يمكن أن يؤدي إلى معاناة الشخص من أعراض عدة تؤثر على حياته اليومية.



ما هي أعراض التهاب المرارة :



- ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن: غالبًا ما يشعر المرء بهذا الألم بشكل مفاجئ بعد وقت قصير من تناول وجبة غنية بالدهون. قد يبدأ هذا الألم فوق سرة البطن وسرعان ما ينتقل ويستقر تحت حافة القفص الصدري على الجانب الأيمن من البطن، حول المرارة.



- الغثيان والقيء: إن المشاكل في المرارة تؤثر على عملية هضم الدهون، مما يؤدي إلى الشعور بفقدان الشهية والغثيان والقيء.



- ارتفاع حرارة الجسم: يعاني معظم الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة من ارتفاع حرارة أجسامهم.



- الشعور بعدم الراحة: قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب المرارة من الشعور العام بعدم الراحة.