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منوعات

شاهد.. طالب بعمر الـ13 عاما يسحل مدرس رياضيات داخل المدرسة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
أحمد شريف
لكم طالب مراهق مدرس رياضيات، في وجهه بعد أن أخبره، بالتوقف عن مقاطعته أثناء إلقاء الدرس إلى طلاب الصف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بد على الطالب الذي يبلغ من العمر 13 عام، الانزعاج بعد أن تم تأنيبه أمام زملائه، ليقف الطالب ببمر المدرسة للانتقام من مدرسه بعد إنهاء الدرس.

وعندما خرج المدرس من الفصل، هاجمه الطالب بوحشية وعنف انتقامًا لتأنيبه على مقاطعة في الدرس.

ويوضح أحد مقاطع الفيديو المصورة عبر الهاتف المحمول، الصبي وهو يهرع نحو المدرس ويضربه بقوة في رأسه، ليترنح نحو الجدار ويصرخ بعد اعتداء الطالب عليه.

وقع الحادث في مدرسة داريو سالاس ، في مدينة شيلان ، في منطقة بوسط تشيلي، والتي سجلها أحد الطلاب المتفرجين.

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