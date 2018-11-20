دليلك الكامل لشراء الملوخية الخضراء وطريقة تخزينها طازجة

يعشق جميع المصريين تناول الملوخية الخضراء فهى من الأطعمة التي يسهل طهيها وتحضيرها، ولكن قد تحتاج الكثير من النساء وخاصة المبتدئات في التعامل مع المطبخ وطرق الطهي المختلفة دليلا للتعرف على أهم أساسيات شراء الملوخية الطازجة وطرق التخزين الصحيحة حتى يمكن الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة فى الفريزر ،لكى يسهل على ربة المنزل إعدادها فى اى وقت من السنة ،تقدمها الشيف مفيدة عثمان .



أسس شراء الملوخية الخضراء الطازجة:

أولا: عليك فحص الملوخية جيدا والتأكد من عدم ذبول أوراقها بل تكون طازجة ومرتفعة.

ثانيا: تجنبي شراء الملوخية ذات الأوراق التي بها ثقوب وكأنها محترقة.

ثالثا: لا تنسي التأكد من عدم وجود أية أوراق لأعشاب أخرى بها مثل أوراق ما يسمى بعشب "الرجلة" وهو عشب لا يطهى.



طريقة تخزين الملوخية الخضراء:

- نغسل أوراق الملوخية جيدا ونضعها في مصفاة حتى تجف المياه تماما، ثم نخرطها بالمخرطة التقليدية حتى تحتفظ بلزوجة أوراقها دون أن تحتوى على الكثير من المياه.

- نحدد كمية الملوخية المخروطة المراد تخزينها في إناء منفصل، عن التي سنطهوها.

- نضع مياه باردة على الملوخية المخروطة ونقلبها جيدا حتى تتجانس دون تكتلات.



* ملحوظة: لمعرفة معيار المياه المناسب يتم وضع كوبين من المياه لكل كيلو من الملوخية الخضراء المخروطة.

- نكمل الخطوات ونضع خليط الملوخية بالمياه في كيس بلاستيك نظيف ويفرغ منه الهواء تماما ويفرد على طبق ويوضع في الفريزر حتى يتجمد ويسهل استخدامه فيما بعد وإذابته سريعًا

- في حالة تجميد وتقسيم كمية ملوخية كبيرة في عدة أكياس لا نضعها فوق بعض حتى لا تتجمد معا ويصعب إذابتها واستخدامها بل يوضع كل كيس على طبق صغير حتى يتجمد ومن ثم يمكننا وضعهم فوق بعض بسهولة.