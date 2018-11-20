ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دليلك الكامل لشراء الملوخية الخضراء وطريقة تخزينها طازجة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعشق جميع المصريين تناول الملوخية الخضراء فهى من الأطعمة التي يسهل طهيها وتحضيرها، ولكن قد تحتاج الكثير من النساء وخاصة المبتدئات في التعامل مع المطبخ وطرق الطهي المختلفة دليلا للتعرف على أهم أساسيات شراء الملوخية الطازجة وطرق التخزين الصحيحة حتى يمكن الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة فى الفريزر ،لكى يسهل على ربة المنزل إعدادها فى اى وقت من السنة ،تقدمها الشيف مفيدة عثمان .

أسس شراء الملوخية الخضراء الطازجة:
أولا: عليك فحص الملوخية جيدا والتأكد من عدم ذبول أوراقها بل تكون طازجة ومرتفعة.
ثانيا: تجنبي شراء الملوخية ذات الأوراق التي بها ثقوب وكأنها محترقة.
ثالثا: لا تنسي التأكد من عدم وجود أية أوراق لأعشاب أخرى بها مثل أوراق ما يسمى بعشب "الرجلة" وهو عشب لا يطهى.

طريقة تخزين الملوخية الخضراء:
- نغسل أوراق الملوخية جيدا ونضعها في مصفاة حتى تجف المياه تماما، ثم نخرطها بالمخرطة التقليدية حتى تحتفظ بلزوجة أوراقها دون أن تحتوى على الكثير من المياه.
- نحدد كمية الملوخية المخروطة المراد تخزينها في إناء منفصل، عن التي سنطهوها.
- نضع مياه باردة على الملوخية المخروطة ونقلبها جيدا حتى تتجانس دون تكتلات.

* ملحوظة: لمعرفة معيار المياه المناسب يتم وضع كوبين من المياه لكل كيلو من الملوخية الخضراء المخروطة.
- نكمل الخطوات ونضع خليط الملوخية بالمياه في كيس بلاستيك نظيف ويفرغ منه الهواء تماما ويفرد على طبق ويوضع في الفريزر حتى يتجمد ويسهل استخدامه فيما بعد وإذابته سريعًا
- في حالة تجميد وتقسيم كمية ملوخية كبيرة في عدة أكياس لا نضعها فوق بعض حتى لا تتجمد معا ويصعب إذابتها واستخدامها بل يوضع كل كيس على طبق صغير حتى يتجمد ومن ثم يمكننا وضعهم فوق بعض بسهولة.
loading...

ترشيحاتنا

النيابة تحقق بشأن مزاعم إدراج نائبة كويتية على قوائم الوصول

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

تعرف على الحقيقة الكاملة لأزمة إدارة التعاقدات بالأهلي

الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن

الإسكان: العاصمة الإدارية تشهد إقامة أعلى برج في أفريقيا.. فيديو

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

أسرة شاهيناز طه تقيم عزاءها الأربعاء

الشرطة الأمريكية: فرد أمن ضمن ضحايا إطلاق النار في شيكاغو

عدلي القيعي: أخشى على الأهلي من تسرع الجماهير في حسم الصفقات

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد إجرائه جراحة في ألمانيا

قتلى في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟