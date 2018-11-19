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أخبار العالم

ذعر بالعراق بعد سقوط جسم غريب في الكوت.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:27 م
جسم غريب في سماء
جسم غريب في سماء العراق
رحيم يسري
نفت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة في واسط، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية، وأثار مرور جسم غريب فوق الكوت قبل سقوطه ذعر المواطنين العراقيين ما دفع البعض للاعتقاد بأنها طائرة تسقط.

وبحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن سلطة الطيران أكدت أنه لا يوجد سقوط لأي طائرة في محافظة واسط، موضحة أن ما تم الترويج له في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية عار عن الصحة.

ودعت السلطة المواطنين الى عدم تصديق الشائعات والأخبار المفبركة التي يتم تداولها بين الحين والآخر، وكان آخرها سقوط طائرة في مدينة الكوت، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لمثل هذه الأخبار التي تؤثر سلبًا على عمل الحركة الجوية في البلاد.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلامية يظهر مرور جسم غريب فوق مدينة الكوت في واسط، فيما أكد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان ورود أنباء من المواطنين بسقوط جسم غريب ضمن مدينة الكوت.
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