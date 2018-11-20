داكوتا جونسون عضو لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ17 هذا العام، والتي تقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 8 ديسمبر المقبل النجمة العالمية داكوتا جونسون كعضو لجنة تحيكم والتى من المقر ان يراسها المخرج الأمريكي جيمس جراي لأول مرة.



وتنقسم مسابقات المهرجات إلى "المسابقة الرسمية، السهرات المسائية، العروض الخاصة، القارة 11، بانوراما السينما المغربية، والجمهور الناشئ"، وعدد من العروض الخاصة بالمكفوفين.



ومن المقرر أن يفتتح المهرجان بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "At Eternity’s Gate" والذي تدور أحداثه حول الرسام العالمي فان جوخ ويقوم ببطولته النجم العالمي ويليام ديفو، وكان مرشحًا لجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخير.