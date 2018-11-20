ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

داكوتا جونسون عضو لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اختارت إدارة مهرجان مراكش السينمائي في دورته الـ17 هذا العام، والتي تقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 8 ديسمبر المقبل النجمة العالمية داكوتا جونسون كعضو لجنة تحيكم والتى من المقر ان يراسها المخرج الأمريكي جيمس جراي لأول مرة.

وتنقسم مسابقات المهرجات إلى "المسابقة الرسمية، السهرات المسائية، العروض الخاصة، القارة 11، بانوراما السينما المغربية، والجمهور الناشئ"، وعدد من العروض الخاصة بالمكفوفين.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان بفيلم الدراما والسيرة الذاتية "At Eternity’s Gate" والذي تدور أحداثه حول الرسام العالمي فان جوخ ويقوم ببطولته النجم العالمي ويليام ديفو، وكان مرشحًا لجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخير.
loading...

ترشيحاتنا

مخاوف ألمانية من ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

ممثل الكنيسة القبطية بأسوان في احتفالات المولد النبوي: كلنا واحد

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

الشرطة الأمريكية: مقتل 2 وإصابة 4 حالتهم حرجة في هجوم شيكاغو

قرار عاجل من البيت الأبيض بشأن الحدود الأمريكية المكسيكية

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

6 معلومات عن مدينة وعد الشمال التي يفتتحها العاهل السعودي الخميس المقبل

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

الإنتاج الحربي يكشف أسماء لاعبين يرغب الأهلي ضمهم في يناير

وزير الرياضة: مركز شباب نجريج لا يملك إسقاط عضوية محمد صلاح

تعرف على حقيقة مرض سمية الخشاب الأسباب وأعراضه وأثره

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟