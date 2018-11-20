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مرأة

كوب من هذا المشروب يمنح طفلك الطاقة والدفء أثناء المذاكرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتحير أغلب الأمهات فى أفضل المشروبات التى عليها تحرص فى تقديمها لأطفالها أثناء الدراسة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعطاء هذا المشروب الطبيعى لطفلك الذى يمنحه الدفء والطاقة أثناء المذاكرة .

تقدمه الشيف دعاء عاشور لـ "صدى البلد"

المقادير
2 كوب لبن كامل الدسم
2 عدد موز
5 عدد تين مجفف منقوع في الماء
1 ملعقة كبيرة سكر
1 رشة قرفة

طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي امزجي المكونات واتركيها لتمتزج تماما وتشكل عصير بدون تكتلات ويصبح ناعمًا تمامًا ويصب في اكواب التقديم.

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