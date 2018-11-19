أصحاب المهن بمحافظة كفر الشيخ يدشنون حملة مجانية لصيانة المدارس والمستشفيات

في ظل التقدم الذي تسعى إليه الدولة المصرية، من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي للمواطنين مازالت جموع المصريين تجتمع لمساندة رجال الدولة.



وعرضت فضائية "on e"، فيديو لأصحاب المهن بمدينة كفر الشيخ للتبرع بعمل حملات الصيانة اللازمة لجميع المستشفيات والمدارس كل ذلك تحت شعار " قلب رجل واحد".



وأوضح بعض المتطوعين أن سبب الاتجاه إلى ذلك الطريق هو تعرض ابنته بمرض بسيط وعندما ذهب بها إلى أحد المستشفيات وجد بعض الأساسيات غير المكلفة والأساسية، تتعرض للدمار لذلك لجأوا إلى التبرع بعمل تلك الحملات التي تختص بمجالاتها.



وأوضح آخرون أن سبب تبني تلك الفكرة هو حب الوطن ومساعدة الدولة في النهوض بمؤسساتها، وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة.



