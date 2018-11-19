برلماني: الجريمة الإلكترونية تنافس الجنائية بـ400 بلاغ يوميا ..فيديو

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية ارتفعت فى الفترة الأخيرة، وذلك بحسب البلاغات التى يتم رصدها، موضحا أن الجريمة الإلكترونية تنافس الجريمة الجنائية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هناك أكثر من 400 بلاغ يوميَا بسبب الجرائم الإلكترونية.



وأشار إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تؤكد أن بلاغات تركيب الصور تأتي فى المرتبة الأولى من البلاغات التى يتم رصدها، وكشف أن هناك أيضا بلاغات بسبب الأخبار الكاذبة التى تنشر على بعض الأشخاص.



وكشف أن ترويج الشائعات على السوشيال يؤثر على الجميع معلقا « الاخبار تنتشر على السوشيال بشكل سريع جدًا.

