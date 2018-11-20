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حوادث

إعادة محاكمة 11 متهما بقتل شخصين في مصر القديمة.. اليوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم إعادة محاكمة 11 متهما بينهم 4 محبوسين و2 هاربين و5 تقدموا بإعادة إجراءات المحاكمة من الخارج بتوكيل رسمى، لاتهامهم بقتل شخصين فى منطقة مصر القديمة بسبب خلافات على غسيل السيارات.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، فى وقت سابق 11 متهما بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل مواطنين اثنين، وإصابة 5 آخرين أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بمصر القديمة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "مصطفى.م" وشهرته مصطفى كراس 28 سنة عامل، وشقيقه "عمرو" وشهرته عمرو كراس 29 سنة، و"محمد.ف"، و"سيد.م" وشهرته سيد حلاوة، و"محسن.م" وشهرته محسن عبد الرحمن، و"تامر.أ" وشهرته تامر الشيخ، و"كريم.م" 26 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، و"الأباصيرى.ف" 55 سنة حداد، و"طارق.ا"، و"أحمد.ا" 22 سنة جزار، و"عمرو.ف" 33 سنة صاحب محل ألبان باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل المجنى عليهما مسعد خيرى سيد وصالح أحمد صالح حال تصادف وجودهما بمكان الواقعة، حيث يعمل الأول ويسكن الثانى، والشروع فى قتل أشرف خالد محمد محمد السنوسى وسيد حسن حماد محمد وعصام إبراهيم عطوة أحمد وكرم أحمد خليفة، أثناء خلاف على أسبقية غسيل السيارات.

يذكر أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى وفرض السيطرة، واقترنت الجريمة السابقة بجناية القتل العمد، وشرعوا فى قتل كل من أشرف السنوسى وسيد حسن وعصام إبراهيم وعطوة أحمد وكرم خليفة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر، لتصدر محكمة جنايات القاهرة قرارها المتقدم.
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