ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أستاذ طب نفسي: النوم زيادة عن 8 ساعات يسبب الاكتئاب.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:35 م
الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق.

وأضاف "عكاشة" خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الإنسان يحتاج من 5 إلى 8 ساعات نوم، مشيرًا إلى أن زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات تسبب الاكتئاب.

وأشار إلى أن هناك نوعًا من الاكتئاب خاص بالفترة الصباحية لنقص الكورتيزون.
loading...

ترشيحاتنا

أسرة شاهيناز طه تقيم عزاءها الأربعاء

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو

فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

تونس تهدد مشاركة أزارو مع الأهلى ضد الوصل الإماراتى

أقوى تحذير لإسرائيل: غزة على وشك الانفجار

وزير الرياضة: مركز شباب نجريج لا يملك إسقاط عضوية محمد صلاح

الأهلي يكشف حقيقة حريق مقر مدينة نصر

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن

حبس زوج قتل زوجته خنقا لاكتشافه خيانتها

عصام الحضري يوجه رسالة مؤثرة إلى للخطيب

برلماني يكشف عن لجنة لدراسة أجور الموظفين وتوقعات بزيادتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو
متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟