أستاذ طب نفسي: النوم زيادة عن 8 ساعات يسبب الاكتئاب.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن 80% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الأرق.



وأضاف "عكاشة" خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الإنسان يحتاج من 5 إلى 8 ساعات نوم، مشيرًا إلى أن زيادة عدد ساعات النوم عن 8 ساعات تسبب الاكتئاب.



وأشار إلى أن هناك نوعًا من الاكتئاب خاص بالفترة الصباحية لنقص الكورتيزون.