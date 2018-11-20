تجديد حبس عاطل لحيازته 6 كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطل ١٥ يوما علي ذمه التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش.



تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات من ضبط المتهم م"صطفي.م" 27 سنة عاطل، حـــــال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته " 6.140 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1015 جنيها، 2 هاتف محمول".



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العام التى أصدرت قرارها السابق.