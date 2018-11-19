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نائب وزير الإسكان: انتهينا من إنشاء 950 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة مقسمة إلي 4 قطاعات، يتمثلون في قطاع الإسكان، والمدن الجديدة والمرافق، وقطاع التطوير الحضري الذي يعرف بالعشوائيات.

وأشار "عباس"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلي أن أشهر المشروعات الموجودة حاليا بقطاع الإسكان هو مشروع الإسكان الاجتماعي الذي كان يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، معقبا: «اقتربنا اليوم من الوصول إلي 950 ألف وحدة موجودة علي أرض الواقع».

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم تسليم أكثر من 250 ألف وحدة سكنية تابعين لمشروع الإسكان الاجتماعي، لافتا إلي أن هناك مشروعات أخري تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، مثل مشروع سكن مصر، ومشروع دار مصر، بالإضافة إلي مشروع جنة.
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