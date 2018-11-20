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حوادث

حبس مندوب مبيعات وسائق لاتهامهما بسرقة 20 ألف جنيه

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس مندوب مبيعات وسائق ، 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بسرقة 20 ألف جنية من محل بالأزبكية.

وكان قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغا من صاحب محل قرر باكتشافه سرقة 20 ألف جنيه من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب المحل وأثار لمحاولة كسر 2 محل آخران خاصين بالمبلغ بذات العنوان، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة لمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها مندوب مبيعات سابق بذات المحل وسائق تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالمحل وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بالمحل خطط لسرقته وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني وقاما بكسر باب المحل باستخدام عتلة حديدية واستوليا على المبلغ المالي وشرعا فى سرقة محلات المجنى عليها المجاورة لمكان الواقعة ولاذا بالفرار.

تم بإرشادهما ضبط العتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، و18 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على شراء المواد المخدرة.
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