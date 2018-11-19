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خبير تكنولوجيا يقدم بعض النصائح لمستخدمي الإنترنت.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك سطحية من المواطنين فى معرفة المعلومات، مؤكدا أن المواطن يكتفي بقراءة العناوين فقط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هناك بعض المواقع بمصر تقوم بنشر عناوين غير صحية وسخنة لجذب القراء.

وأشار إلى أن المواطن عليه ان يبحث عن الخبر فى أكثر من مصدر للتأكد من صحته، وطالب المواطنين بعدم نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى إلا بعد التأكد من صحتها.
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