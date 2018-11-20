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مرأة

في اليوم العالمي للطفل احرصي على 6 أشياء في تربية طفلك قبل العاشرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أنتشر فى الأونة الأخيرة شكوى أغلب الآباء من تربية الأجيال القادمة ،ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها سؤ التربية و تعاطف الآباء الذى يسبق التربية.

ففى إطار هذا السياق، كشف موقع " bright side” عن أهم 6 أشياء يجب تربية الطفل عليها قبل سن العاشرة.

1-المساواة في طريقة التربية بين الولد والبنت 
2-لا تجعلي طفلك يخاف من الاعتراف بالخطأ واجعليه حريص على الحديث معكِ عن كل شئ يحدث بيومه.
3- إذا أردت أن يكون إبنك مهذبا فإبدأ بنفسك وكن حريص أمامه على تصرفاتك لأنه يتخذك قدوة.
4- السؤال عن شئ مبهم ليس عيب فهو حق له، رسخ له في ذهنه أنه لابد أن يفهم كل شئ.
5- عود طفلك إذا شعر بضيق في شئ ما بالمدرسة لا يتردد في الذهاب إلى المدرس.
6-عود طفلك أن يكون له شخصيته المستقلة، ورأيا خاصا به حتى لو اختلف معك الرأي.
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