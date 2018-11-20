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ثقافة

ورش لتعليم الشعر والقصة والتمثيل في ثقافة بورسعيد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ببيت ثقافة الجرابعة التابع لفرع ثقافة بورسعيد، محاضرة عن "يوم ميلاد سيد الخلق الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام"، إلى جانب ورشة رسم عن هذه المناسبة الجليل، بحضور أطفال قرية الجرابعة.

كما نظم بيت ثقافة النصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين محاضره بعنوان "قضايا الطفل المصري"، حاضرتها دكتوره أماني الدسوقي أستاذ رياض الأطفال بكلية رياض الأطفال جامعة بورسعيد، تحدثت فيها عن أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، قضايا الطفل المصري ، أساليب معاملة الوالدين الصحيحة والخاطئة، وفى الختام تم فتح باب المناقشة بين الطلبة ومدرسي ومشرفي المدرسة والدكتورة حول المشاكل المطروحة.

وفى نادي أدب المدارس عقدت ورشة قام بالتدريب فيها الشاعر محمد فاروق رئيس نادي أدب المركزي السابق، أوضح فيها نظرية التعليم ، منافذ التربية، التوجيه، المسرح والسينما، وتم اختيار العناصر المميزة من الطلبة في الشعر والقصة والتمثيل والغناء لعمل ورش مجمعة للمدارس لتدريبهم علي ماسبق، وذلك في حضور الشاعر عادل الشربيني رئيس نادي أدب بيت ثقافة النصر، والشاعر محمد رؤوف رئيس نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد السابق.
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