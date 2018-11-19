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القابضة للصناعات المعدنية: 900 مليون جنيه خسائر الحديد والصلب.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:53 م
الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع
محمد القاضي
قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب قللت من خسائرها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أن آخر إحصائية للخسائر تم اعتمادها في عام 2018 اقتربت من 900 مليون جنيه.

أوضح "نافع"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن نسبة الخسائر بدأت في الانخفاض نتيجة الإقلال من نسب الهدر، خاصة الهدر في استهلاك الغاز، مضيفا أن فاتورة الغاز انخفضت من 60 مليونا إلي 20 مليون جنيه، دون أن يتأثر شيء معناه أنه تم تقليل الاستهلاك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم عمل دراسة أمنية جيدة لتقليل الكثير من الأشياء التي كانت تُفقد من الإنتاج والمخزون.
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