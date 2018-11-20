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رياضة

الإصابات تهدد الأهلي بفقد البطولة الثانية بعد الأميرة التاسعة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
من جانب لقاء الاهلي
من جانب لقاء الاهلي والترجي
حسن العمدة
أصبح الأهلي مهددا بفقدان البطولة الثانية على التوالي- بعد ضياع الحلم الأفريقي التاسع- في أقل من أسبوعين.

وانتهى حلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، عقب سقوط مفاجئ- الجمعة قبل الماضي- أمام الترجي التونسي بملعب "رادس" في إياب نهائي البطولة القارية، بنتيجة "3-0".

وخسارة الأهلي للقب الأفريقي وضعت مجلس إدارة القلعة الحمراء في مأزق كبيرًا عقب فقدان البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث أن المارد الأحمر خسر اللقب العام الماضي أمام فريق الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي على ملعب "زعبيل" معقل الوصل، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، حيث أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومن المتوقع أن تؤثر خسارة اللقب الأفريقي بشكلٍ كبيرًا على معنويات اللاعبين، ليصبح الجهاز الفني في تحدٍ جديد، بعد ضياع الأميرة الأفريقية، وهو إعادة تأهيل الفريق نفسيًا قبل الخروج من كأس زايد، حيث ستكون ثاني بطولة يفقدها المارد الأحمر في أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى مستشفى الأهلي التي لم تنته من إصابات اللاعبين الأساسيين، الذين يعتمد عليهم الفريق، مثل: "علي معلول، أجايي، أحمد فتحي، محمد هاني، هشام محمد".

ويخشى باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، تكرار سيناريو مباراة الترجي والخروج من كأس زايد مبكرًا.
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