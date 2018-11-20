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اقتصاد

كوجك: رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر دليل على نجاح برنامج الإصلاح

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
محمد يحيى
أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح.

واستدل كجوك على نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بإشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة وما حققته الدولة من مؤشرات ايجابية في موازنة الدولة.

وأشار نائب وزير المالية إلى رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد ان المجتمع الدولى يرى وبوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
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