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أخبار العالم

العراق: انتخاب عمار الحكيم رئيسًا لتحالف الإصلاح والإعمار

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:47 م
عمار الحكيم
عمار الحكيم
أ ش أ
انتخب تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، الذي يضم كلا من تحالف "سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض القوائم السنية"، عمار الحكيم رئيسًا له.

وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الاثنين - إن: "تحالف الإصلاح والإعمار صوت بالإجماع في اجتماعه مساء اليوم على انتخاب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم رئيسًا للتحالف".
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