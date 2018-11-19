القابضة للصناعات المعدنية تكشف حقيقة الاستغناء عن العمالة بشركة الحديد والصلب ..فيديو

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن حجم وعدد العمالة بشركة الحديد والصلب.





وأضاف "نافع"، خلال استضافته ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن شركة الحديد والصلب بها 7902 عامل، مشيرا إلي أن هناك بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا فيها يتعلق بالاستغناء عن العمالة بشركة الحديد والصلب.





وأوضح أن المعامل الأمثل أن كل ألف عامل ينتجون مليون طن، لافتًا إلي أن الشركة تقوم بإنتاج 130 ألف طن سنويًا، مضيفًا أنه من المفترض إنتاج 8 ملايين طن بناءً علي حجم العمالة الموجودة بالشركة.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه لا نية للاستغناء عن العمالة، بل يجب أن يعاد تأهيل هذه العمالة، وأن هناك كثيرًا من المصانع التي من الممكن أن يعملون بها إذا تم الاستثمار فيها وبناءها من جديد.