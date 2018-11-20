أنغام تقارب على الانتهاء من ألبومها الجديد

قاربت الفنان انغام على الانتهاء من البومها الجديد الذى حددت له ديسمبر المقبل يكون موعد انطلاقه وتضع حاليا بعض اللمسات الاخيرة عليه يكون جاهزا لطرحه.



وتتعاون انغام فى الالبوم مع الموسيقار هانى فرحات وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين وسيكون الألبوم باللهجة المصرية.



يذكر ان اخر البومات انغام كان "راح تذكرنى" باللهجة الخليجية.

