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مرأة

للأزواج فقط.. تمتعوا باستقرار في علاقتكم العاطفية لكى يحققه أبناؤكم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
نوه الدكتور أبو بكر مصطفى، خبير التنمية المستدامة واستشارى العلاقات الأسرية، لما جاء فى دراسة حديثة تؤكد السمات الشخصية للأم تؤثر بشكل كبير على أطفالها فى التربية، والأزواج الذين يتمتعوا باستقرار في علاقاتهم العاطفية والزوجية، ينشىء أطفالهم مثلهم لديهم استقرار فى علاقتهم الزوجية إلى نسبة كبيرة .

وأظهرت الدراسة والتى ذكرها "مصطفى"، بمناسبة الأحتفال بيوم الطفل العالمى الذي يوافق 20 نوفمبر، أن الأشخاص الذين كانت أمهاتهم متزوجات أو خضن تجارب عاطفية أكثر من مرة، غالبا يتبعون نفس المسار.

وقال "مصطفى " أن نتائج الدراسة التي توصلنا إليها إلى أن الأمهات قد ينقلن خصائص الزواج ومهارات العلاقة العاطفية إلى أطفالهن، سواء بشكلها الإيجابي أو السلبي".

وأضاف: "قد تكون الأمهات اللاتي خضن أكثر من علاقة عاطفية ليس لديهن مهارات تكوين علاقات اجتماعية وعاطفية جيدة، أو لا يجدن التعامل مع المشاكل، أو يعانين من مشاكل صحية عقلية، مما يقوض استقرار هذه العلاقات".

وفي هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة (بلس وان)، ضم الفريق 7152 شخصًا، وتم تتبعهم لمدة 24 عامًا على الأقل، وكان لكل من عدد الزيجات والعلاقات العاطفية من قبل الأمهات آثار مماثلة على أطفالهن، ومع ذلك، فإن الأطفال الذين تربوا مع أمهاتهم لأطول فترة ممكنة تمتعوا باستقرار في علاقاتهم العاطفية والزوجية حال كانت الأم تتمتع باستقرار في علاقاتها العاطفية.
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