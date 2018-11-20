التموين: تصحيح بيانات 55 مليون مواطن حتى الآن

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه خلال شهر ديسمبر المقبل سوف يتم الانتهاء من تصحيح كافة الارقام القومية علي البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بحذف الأفراد المتوفين والمسافرين خارج البلاد والمكرر على أكثر من بطاقة تموينية.



وأضاف "كمال"، أن عملية تنقية قواعد البيانات مازالت مستمرة وتتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 55 مليون مواطن تم تصحيح أرقامهم القومية وأدرجت في البطاقات التموينية.