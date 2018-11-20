الاستثمار في رأس المال البشري عنوان مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.. اليوم

يشهد مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى أطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الجلسات في إطار مناقشة دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم الثاني مناقشة عدة موضوعات هامة منها الاستثمار في رأس المال البشري في جلسة يديرها د اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشارك بها كلا من السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ود جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلي للثقافة وعضو البرلمان المصري، ود/ خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وحنين اسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن، البنك الدولي.